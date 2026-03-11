Mobilità e benessere della persona: laboratorio a Sagliano Micca

Un appuntamento dedicato al movimento e alla salute è in programma giovedì 19 marzo 2026, dalle 14 alle 17, al Centro Anziani di Sagliano Micca, in piazza Micca 4.

L’iniziativa rientra nel progetto “Cura della persona”, nell’ambito della co-progettazione Domiciliamo e del progetto “Attiviamo la comunità”, e propone un’attività sulla mobilità pensata per favorire il mantenimento dell’autonomia e della qualità della vita. L’incontro prevede momenti di attività fisica funzionale, con esercizi dedicati al movimento e al benessere delle persone.

Per informazioni è possibile contattare il numero 329 3943133. Prenotazione consigliata.