Fulgor Chiavazzese: l'Under 16 entra nel Campionato regionale élite 2026/2027 FOTO

Il successo 10-0 di Vogogna è il miglior modo per festeggiare l’aritmetica qualificazione al Campionato regionale élite 2026/2027.
L’Under 16 blucremisi fa sognare. Ad inizio stagione era solo un lontano obiettivo, oggi è realtà. Sabato 7 marzo i 2010 hanno ottenuto l’aritmetica qualificazione alla 1ª edizione del Campionato regionale élite, formula per i tornei del Settore giovanile agonistico che prenderà forma a partire dalla stagione 2026/2027. A blindare il traguardo è stato un larghissimo successo in casa del Vogogna, partita conclusa 10-0. Inoltre, i tre punti ottenuti in casa dei gialloverdi consentono di scavalcare la Biellese e raggiungere il 2° posto in classifica, alle spalle del Baveno Stresa, quando mancano tre partite alla fine del campionato.
I numeri di un capolavoro
52 punti, 56 gol fatti e 15 gol subiti fanno dell’Under 16 il 3° attacco più prolifico e la 2ª miglior difesa. La media di 2,3 punti a partita consente di arrivare alla vigilia della 24ª giornata, partita che si giocherà sabato 14 marzo alle 15 sul sintetico di Viale Venezia a Chiavazza contro i Diavoletti, con 11 lunghezze di margine proprio sui vercellesi. Il cammino dei blucremisi è formato da 16 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte ed attualmente la squadra sta tenendo aperto un filotto di 7 successi consecutivi. Considerando anche i pareggi, capitan Gallo e compagni sono stati protagonisti di una lunga striscia di risultati utili in serie: ben 11 dalla 4ª alla 14ª giornata (9 vittorie e 2 pareggi). A guidare la classifica marcatori blucremisi c’è Ahmed Mouatamid, già esordiente nel campionato di Eccellenza, a quota 21 gol. Questi sono numeri da top di categoria, che non fanno altro che elevare la programmazione del Settore giovanile che la Fulgor promuove.
La soddisfazione della società
A parlare è il direttore sportivo Amedeo Acquadro che, dopo aver costruito questa rosa, ha da sempre riposto tanta fiducia in questo gruppo. Le sue parole elogiano l’eccezionale lavoro svolto da tutti: «I ragazzi hanno fatto un percorso incredibile. Hanno raggiunto questo obiettivo attraverso un lavoro duro e professionale, a partire dagli allenamenti, e grazie al sacrificio sotto tutti i punti di vista della società e alla presenza costante del direttore generale. Passo dopo passo, tutti hanno capito che bisognava creare un gruppo compatto ancor prima di essere giocatori di calcio. Faccio i complimenti a mister Cariola e allo staff tecnico nelle figure dei preparatori Talamanca e Coppo, allo staff dirigenziale, formato da Luca Brunello, Davide Zucca, Alessandro Zanella, Stefano Fedrigo e Paolo Albertini, ma, soprattutto, ai ragazzi che sono stati eccezionali. Sono orgoglioso di essere il loro direttore e vederli qualificati al prossimo campionato d’élite». Nel sentiment generale non è mancato un appunto sulla classifica: «Con grande merito, ad oggi abbiamo anche raggiunto il 2° posto davanti ad alcune società con grande blasone. Ora ci attende un finale di campionato in cui non si dovrà lasciare niente per strada. Forza Fulgor».
SPORT | 10 marzo 2026, 15:26
Fulgor Chiavazzese: l'Under 16 entra nel Campionato regionale élite 2026/2027 FOTO
Amedeo Acquadro: "Orgoglioso di essere il loro direttore"
