I biellesi Ivo Bonato ed Elia Milani a Jenin in Palestina

Il 21 gennaio è stata lanciata una pesante operazione militare israeliana nella città di Jenin e nel suo campo profughi, in Cisgiordania. Secondo il Ministero della Salute, le forze israeliane avrebbero ucciso dieci palestinesi e ne avrebbero feriti altri 35, tra i quali sei operatori sanitari.

Ed è proprio in quei luoghi, a Jenin in Palestina dove si spara ancora, che si trovano in questo momento anche i biellesi Ivo Bonato, cameraman reporter di guerra per la Rai con Lucia Goracci e Elia Milani, giornalista di Mediaset, che da ormai da diversi anni vive a Gerusalemme.