Concerto jazz a Gaglianico: venerdì 13 marzo all'auditorium FOTO

Venerdì 13 marzo alle ore 21:30 altro appuntamento di grande musica all'Auditorium comunale di Gaglianico con un concerto jazz del Montagnoli Quartet “Remembering Sonny Stitt".
Il quartetto composto da Claudio Montagnoli batteria, Max Gallo chitarra, Giovanni Di Giacomo alto sax e Yazan Greselin hammond, propone un omaggio ad Eduard Stitt detto Sonny, che fu un sassofonista statunitense di musica jazz, forse uno degli artisti più prolifici incidendo più di cento album nel corso della sua carriera, collaborando con gran parte dei protagonisti del jazz moderno.
Il critico Dan Morgestem lo aveva soprannominato "lupo solitario" per il suo essere continuamente in tour e per la sua devozione al jazz.
Si ricorda che l'ingresso è libero ed è gradita la prenotazione al tel. 338 2485262.