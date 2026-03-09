 / SPORT

SPORT | 09 marzo 2026, 15:17

Fuoristrada, Rodella: Bene la prima prova in Lombardia FOTO e VIDEO

È  partita domenica 8 la stagione del trofeo Italia MSP organizzato dal Serzana Fuoristrada nella spettacolare cornice del crossodromo di Cardano al   Campo (VA). Numerosi gli equipaggi al via  che hanno regalato spettacolo anche se con qualche incidente  fortunatamente senza conseguenze . Presente anche la Driver biellese Serena Rodella che, con la sua Mini tdi curata da F-Power ha chiuso la categoria prototipi 2  al quarto posto dopo aver  lottato nelle prime 2 prove con noie elettroniche. Prossimo appuntamento  tra un mese ad Asti

c.s., s.zo.

