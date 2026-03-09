Fuoristrada, Rodella: Bene la prima prova in Lombardia FOTO e VIDEO

È partita domenica 8 la stagione del trofeo Italia MSP organizzato dal Serzana Fuoristrada nella spettacolare cornice del crossodromo di Cardano al Campo (VA). Numerosi gli equipaggi al via che hanno regalato spettacolo anche se con qualche incidente fortunatamente senza conseguenze . Presente anche la Driver biellese Serena Rodella che, con la sua Mini tdi curata da F-Power ha chiuso la categoria prototipi 2 al quarto posto dopo aver lottato nelle prime 2 prove con noie elettroniche. Prossimo appuntamento tra un mese ad Asti