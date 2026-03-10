Continua la striscia positiva per i ragazzi dello Sci Club Biella FOTO

Il 4° Trofeo Reggiani, gara valida per il campionato Provinciale FISI, che si è svolta sulle piste di Alagna Valsesia, ha visto ancora una volta gli atleti dello Sci Club Biella nelle zone alte delle rispettive classifiche. Da sottolineare le vittorie di Geremia Garbaccio Valina nella categoria Senior Maschile e di Giorgia Quaregna tra i Superbaby femminile.

Di assoluto rilievo i piazzamenti nella categoria Ragazzi Maschile con il 3° posto di Brice Mariani, il 4° di Riccardo Negro, e Sebastian Ferrarotti e Cristian Crovella rispettivamente 7° e 10°. Grandi soddisfazioni anche dalle altre categorie con il 2° e 3° gradino del podio per Olivia Quaglino e Bianca Mangoldi, e il 7° posto per Virginia Giacomelli nella categoria Cuccioli Femminile, sempre nella Cuccioli cat. Maschile 5° posto per Carlo Quaglino.

Passando ai Baby Femminile ottimi riscontri per Susanna Vineis, Barbara Ferrarotti, Rebecca Botta e Giuditta Quaglino rispettivamente al 4°, 5°, 6° e 7° posto. Ottimo 10° posto per Matteo Griffa tra i Baby Maschile, peccato per Mattia Coda Zabetta, uscito per un errore. E tra i Superbaby Femminile detto della vittoria di Giorgia Quaregna, tra i Superbaby Maschile grande 5° posto per Antonino Masso e 9° per Alessio Catozzo. Da sottolineare il terzo posto tra le società e primi dei biellesi per lo Sci Club Biella.

“Fiero della concentrazione, della voglia, dell'atteggiamento visto in partenza da parte dei nostri atleti. Fiero dello staff e di cosa siamo riusciti a trasmettere, non dimenticherò mai da dove siamo partiti; quello che stiamo facendo questa stagione è incredibile” questo il commento dell’head coach Gianluca Garbaccio al momento delle premiazioni. Prosegue la stagione con i prossimi appuntamenti, in programma nella settimana entrante i Campionati Regionali cat. ragazzi che si svolgeranno tra Mera e Bielmonte.