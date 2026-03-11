Pollici in alto per il Team Riverosse, ecco i risultati degli atleti in gara FOTO

Un weekend intenso per i giovanissimi atleti del Team Riverosse. Sabato 7 febbraio, sul lungomare di Diano Marina, Tommaso Mersi (4G) ha corso in un circuito veloce ma tecnico perché allestito direttamente sulla spiaggia. Presente anche Lorenzo Mersi, piccolo mini PG. Domenica 8 marzo Pietro (G4) e Giorgio Benanchietti (G2) hanno corso per il 4° trofeo Pineta a Olgiate Comasco in un circuito di 400 metri di prato.

Queste le classifiche finali:

G2 Giorgio Benanchietti 6° classificato

G4 Pietro Benanchietti 17° classificato

G4 Tommaso Mersi 1°classificato