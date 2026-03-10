Dal Nord Ovest - Incendio in alta Valsesia, a fuoco uno stabile a Cervatto FOTO e VIDEO

Incendio in alta Valsesia: a fuoco uno stabile a Cervatto FOTO e VIDEO

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri, domenica 9 marzo, in alta Valsesia. Dopo le 22.30 le squadre del distaccamento di Varallo, insieme ai volontari di Cravagliana, sono intervenute nella frazione di Orlino, nel comune di Cervatto, per l’incendio di uno stabile di tre piani.

Per raggiungere l’edificio i soccorritori hanno dovuto percorrere un tratto di strada a piedi. All’arrivo sul posto lo stabile risultava già completamente avvolto dalle fiamme. Il rogo ha interessato anche una piccola porzione di bosco nelle vicinanze, ma l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente l’incendio evitando che si propagasse alla vegetazione circostante.

Le operazioni di spegnimento sono state agevolate anche dall’impiego di attrezzature cingolate, che hanno consentito di operare con maggiore efficacia in una zona difficilmente accessibile.