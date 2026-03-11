Il futuro del castagno nel Biellese: soci e appassionati convocati in assemblea a Valdilana

Si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 18, in seconda convocazione, presso l’Osteria Cascina Gribaud (Località Brughiera 1, Valdilana, accanto al Santuario della Brughiera) l’assemblea ordinaria annuale e straordinaria dell’Associazione Biellese del Castagno “Ij maron ed l’arbo”.

L’incontro è aperto a soci e appassionati del castagno. All’ordine del giorno sono previsti: approvazione del bilancio consuntivo 2025, rinnovo delle cariche sociali, tesseramento 2026, aggiornamenti sulla campagna castagne 2025, relazione sulle attività svolte e programmi futuri.

Fondata nel 2004, l’associazione riunisce castanicoltori, vivaisti e appassionati con l’obiettivo di valorizzare il castagno, i suoi frutti e la cultura legata a questa pianta, storicamente importante per le comunità collinari e montane del Biellese.

Tra i temi che verranno affrontati anche le iniziative dedicate alla raccolta e trasformazione delle castagne locali in farina, progetto che negli ultimi anni ha dato risultati incoraggianti. Le farine prodotte sono state presentate alla Rassegna nazionale delle farine di castagno e utilizzate anche in iniziative promozionali sul territorio, come la “pizza biellese” realizzata in collaborazione con DocBi e Sapori Biellesi.

L’associazione sta inoltre lavorando al censimento del patrimonio castanicolo biellese, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle cultivar presenti sul territorio, anche attraverso collaborazioni con l’Università di Torino.

Al termine dell’assemblea è previsto un momento conviviale.