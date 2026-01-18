Tante cose da fare a Biella oggi 18 gennaio

Domenica 18 gennaio

- Occhieppo Superiore, festa Sant'Antonio Abate

- Cossato, Teatro Comunale dalle 16 A-J VA ËN PAÌSS PËR...

- Sagliano, festa per i Santi Martiri Fabiano e Sebastiano.

- Oropa, Visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, giornata spirituale dedicata a San Francesco d'Assisi

- Biella, pista pattinaggio su ghiaccio

- Biella Oropa, pista pattinaggio su ghiaccio

- Coggiola, Festa di Sant'Antonio è in programma la distribuzione di un piatto culinario a base di trota al burro con polenta.

- Biella, festa di San Sebastiano, ore 10,30 Santa Messa presieduta dal Vescovo

- Candelo, festa Carrettieri ore 11 San Lorenzo

- Salussola, Festa Sant'Antonio Abate a Vigellio 9,30 ritrovo trattori frazione Bastia, ore 10 inizio sfilata, Santa Messa

- Cerrione, festa Sant'Antonio Abate

- Sandigliano, festa Sant'Antonio Abate Santa Messa

- Biella Vandorno, festa Sant'Antonio Abate, ore 11 Santa messa, ore 12 aperitivo, segue pranzo

- Cavaglià, festa Sant'Antonio Abate. Ore 9,30 raduno mezzi agricoli al Polivalente, 10,45 corteo fino a piazza parrocchiale, Santa Messa e benedizione

MOSTRE

- Candelo, la mostra itinerante “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” fa tappa a Candelo, nello storico Ricetto L’esposizione sarà visitabile presso le Cantine di Crono (I Rua) all'interno del Ricetto di Candelo dal 17 gennaio al 1° febbraio 2026.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Pollone, mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" presso Pala Fenoglio aperta nel fine settimana

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38 "Domani il sole sorgerà comunque", fino al 31 gennaio Mostra personale di Gioele Sasha Staltari