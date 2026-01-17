San Valentino a Villa Dea: una serata tra eleganza, buon cibo e musica dal vivo

Il 14 febbraio, Villa Dea propone una cena speciale per celebrare San Valentino, unendo eleganza, atmosfera raffinata e buona cucina.
Il menu à la carte accompagnerà gli ospiti in un viaggio gastronomico personalizzato, mentre le note di un sax lounge dal vivo accompagneranno la serata con discrezione, creando un sottofondo musicale perfetto per una cena romantica.
I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria allo 393 4415707
La serata si terrà in Via Ramella Germanin 28, Biella.
Un’occasione imperdibile per trascorrere un San Valentino indimenticabile, all’insegna della raffinatezza e della magia della musica dal vivo.