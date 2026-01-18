Volontariato Civico a Tollegno: ora c'è il regolamento

Sono diverse le realtà che a Tollegno fanno capo a volontari. E il Consiglio Comunale a questo proposito ha approvato il nuovo Regolamento per l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico, volto a valorizzare il ruolo dei cittadini nel supporto alla comunità locale. Come si legge nella delibera di consiglio, il regolamento, composto da 18 articoli: "Riconosce e valorizza il volontariato civico quale strumento di coesione sociale con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la socialità e le relazioni in un’ottica di comunità e di cittadinanza attiva".

Il Comune sottolinea l’importanza del volontariato civico come strumento di coesione sociale e partecipazione attiva dei cittadini. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare la comunità sul valore sociale del volontariato e migliorare la qualità dei servizi offerti, favorendo attività sociali, culturali e civiche senza sostituire il lavoro dei dipendenti comunali. Il servizio sarà volontario, gratuito e aperto a tutti i cittadini che desiderano contribuire al bene comune. Nella delibera di legge che "Il volontariato civico investe, indicativamente, le attività sociali, culturali, ricreative, civiche di competenza dell’Amministrazione e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti del Comune e in nessun caso l’attività del volontario può essere utilizzata come risorsa per erogare servizi istituzionali dell’Ente o supplire a carenze di organico".

Il Sindaco durante la seduta ha puntualizzato come il regolamento abbia un carattere sociale e non politico, e che l’obiettivo sia semplicemente quello di offrire uno strumento in più a beneficio della popolazione.