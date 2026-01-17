Graglia: auto finisce in un dirupo di 7 metri FOTO

Nel pomeriggio di oggi sabato 17 gennaio, poco dopo le ore 16,45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SP500 nel Comune di Graglia per un incidente stradale che vedeva coinvolta una sola autovettura uscita di strada terminando la sua corsa in un dirupo di circa 7 metri.
Arrivati sul posto hanno verificato le condizioni della signora all’interno dell’auto e iniziato le operazioni di estricazione.
Utilizzando l’ausilio dell’autoscala e con le tecniche SAF ( Speleo Alpino Fluviale) hanno provveduto a riportare la donna in “zona sicura” per poi affidarla alle cure del 118.
Oltre al 118 sul posto è anche intervenuta la Polizia stradale per i rilievi del caso.