Legambiente a Cavaglià: visita all’impianto FORSU di A2A per la 39ª tappa della campagna

Giovedì 22 gennaio 2026 la 39ª tappa della campagna di Legambiente fa tappa a Cavaglià (BI) con una visita all’impianto di recupero e trattamento FORSU di A2A, situato in Strada della Mandria, 22b. Un appuntamento dedicato all’economia circolare e alla valorizzazione dei rifiuti organici come risorsa.
L’impianto di Cavaglià rappresenta un esempio concreto di gestione sostenibile dei rifiuti: qui la FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) viene trasformata in biometano e compost, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla produzione di energia rinnovabile a servizio delle aziende locali.
Partner dell’iniziativa è A2A, impegnata nello sviluppo di soluzioni industriali orientate alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale.
Il programma della giornata prevede alle ore 11:00 la visita dell’impianto, seguita da un workshop di approfondimento. A moderare l’incontro sarà Sergio Capelli, direttore di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.
Nel corso del workshop interverranno:
Davide Marinzi, responsabile Impianti di Trattamento di A2A Ambiente S.p.A.
Marco Trasendi, responsabile dell’Impianto di Trattamento FORSU di Cavaglià
Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente