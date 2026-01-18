 / EVENTI

EVENTI | 18 gennaio 2026, 07:10

Legambiente a Cavaglià: visita all’impianto FORSU di A2A per la 39ª tappa della campagna

L’impianto di Cavaglià rappresenta un esempio concreto di gestione sostenibile dei rifiuti: qui la FORSU

Giovedì 22 gennaio 2026 la 39ª tappa della campagna di Legambiente fa tappa a Cavaglià (BI) con una visita all’impianto di recupero e trattamento FORSU di A2A, situato in Strada della Mandria, 22b. Un appuntamento dedicato all’economia circolare e alla valorizzazione dei rifiuti organici come risorsa.

L’impianto di Cavaglià rappresenta un esempio concreto di gestione sostenibile dei rifiuti: qui la FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) viene trasformata in biometano e compost, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla produzione di energia rinnovabile a servizio delle aziende locali.

Partner dell’iniziativa è A2A, impegnata nello sviluppo di soluzioni industriali orientate alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale.

Il programma della giornata prevede alle ore 11:00 la visita dell’impianto, seguita da un workshop di approfondimento. A moderare l’incontro sarà Sergio Capelli, direttore di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

Nel corso del workshop interverranno:

Davide Marinzi, responsabile Impianti di Trattamento di A2A Ambiente S.p.A.

Marco Trasendi, responsabile dell’Impianto di Trattamento FORSU di Cavaglià

Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente

