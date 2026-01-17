A Veglio è tempo di carnevale! tutti gli appuntamenti

Con il nuovo anno alla Pro Loco di Veglio si lavora già per i primi eventi che sono quelli del Carnevale Vegliese che vedranno impegnati i volontari nell’organizzazione di due classici eventi.

Il primo appuntamento sarà Domenica 25 gennaio con la tradizionale FAGIOLATA VEGLIESE, preparata con cura e passione dai volontari della Pro Loco di Veglio, che la cucineranno secondo l’antica ricetta “non scritta” che rigorosamente viene tramandata di generazione in generazione dai “fagiolari” e che sarà in distribuzione a partire dalle ore 12 presso il Campo Sportivo Parrocchiale in Piazza della Chiesa; la preparazione e la distribuzione avverrà con qualsiasi condizione meteo, non è necessaria la prenotazione ma occorre presentarsi per la distribuzione con il proprio contenitore.



I festeggiamenti del Carnevale Vegliese si concluderanno Sabato 7 febbraio con la Cena con Delitto in collaborazione con gli amici della compagnia teatrale Anubisquaw di Mantova, ormai di casa a Veglio.



Il costo per cena con spettacolo è di Euro 35,00, i posti sono limitati ed è obbligatoria la

prenotazione al numero 3345297410 Sara.