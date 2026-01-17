Furto in abitazione a Cossato: rubati gioielli e contanti

Furto in abitazione nel corso del pomeriggio di ieri venerdì 16 gennaio a Cossato. Ignoti si sono introdotti all’interno di una casa, mettendo a segno un furto.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi sarebbero entrati attraverso una porta-finestra che dava accesso alle camere da letto, da dove sono stati asportati alcuni monili d’oro e denaro contante.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Il proprietario dell’abitazione è un uomo nato nel 1946. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.