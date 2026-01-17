Festa di Sant'Antonio Abate anche a Pray Alto. Domani, alle 10.30, avrà luogo la Santa Messa Solenne in chiesa parrocchiale e, al termine, si terrà l'incanto delle offerte. Sono gradite qualsiasi genere di offerte da incantare.
giovedì 15 gennaio
mercoledì 14 gennaio
