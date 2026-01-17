 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 17 gennaio 2026

Festa di Sant'Antonio Abate anche a Pray Alto

Festa di Sant'Antonio Abate anche a Pray Alto. Domani, alle 10.30, avrà luogo la Santa Messa Solenne in chiesa parrocchiale e, al termine, si terrà l'incanto delle offerte. Sono gradite qualsiasi genere di offerte da incantare. 

