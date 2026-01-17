Onde di Rossby e correnti a getto: approfondimento di meteorologia a Biella

La Lega Navale Italiana di Biella, attraverso il suo METEO Lab, organizza una serata di approfondimento dedicata alla meteorologia sinottica dal titolo: “Onde di Rossby e correnti a getto”. L’incontro si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 21:00 presso Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, e sarà anche trasmesso in diretta streaming.

L’iniziativa si propone di spiegare che cosa determina la durata e l’intensità dei fenomeni meteorologici, talvolta estremi nelle nostre latitudini, e come le configurazioni meteo permettono previsioni a lungo termine.

All’incontro interverrà in collegamento streaming il meteorologo Francesco Pasi, ricercatore CNR, insieme al meteorologo AMPRO, previsore LaMMA, e formatori per operatori professionali e appassionati di meteorologia.

L’evento è ad accesso libero e aperto a tutti gli interessati. Per informazioni è possibile contattare la Lega Navale Italiana – sezione di Biella, via email a biella@leganavale.it, o i referenti Philippe Rousseau (347 723 3348) e Silvia Piana (347 089 2977).