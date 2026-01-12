Biella, una giornata spirituale dedicata a San Francesco d'Assisi: presente anche Monsignor Vittorio Viola

A Biella è in programma una giornata spirituale dedicata a San Francesco d'Assisi. Una testimonianza concreta di fede sempre attuale in vista dell'Ottavo Centenario Francescano.
Come da programma, si terrà un primo incontro in seminario alle 9 di domenica 18 gennaio, seguito dalla Santa Messa in cattedrale (ore 10.15). Altri due momenti sono previsti alle 11.30 e alle 14, intervallati dal pranzo condiviso in seminario nel segno della condivisione.
Per l'occasione, sarà presente anche Monsignor Vittorio Viola, biellese, francescano ad Assisi, già vescovo di Tortona, ora segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti presso la Santa Sede.