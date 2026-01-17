A Biella Andy Warhol tra musica, fotografia, laboratori tessili e l’arte della Fondazione Pistoletto

Arte Povera e Pop Art s'incontrano a Biella, mettendo in dialogo due figure centrali dell’arte del Novecento come Michelangelo Pistoletto e Andy Warhol. La partnership tra la mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, ospitata a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero fino al 6 aprile, e la Fondazione Pistoletto Cittadellarte rafforza il sistema culturale cittadino e costruisce un percorso condiviso tra le principali istituzioni culturali di Biella, destinato a trovare un momento di approfondimento pubblico in un talk dedicato al tema, in programma nei prossimi mesi.

La collaborazione tra le due realtà prevede inoltre un’agevolazione reciproca: chi è in possesso del biglietto della Fondazione Pistoletto Cittadellarte ha diritto al biglietto ridotto (10 euro) per visitare la mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, mentre i visitatori della mostra di Warhol possono accedere alla Fondazione Pistoletto con una tariffa speciale di 8 euro

Si tratta di una delle numerose iniziative che accompagnano la mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, organizzata da Palazzo Gromo Losa Srl, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e da Creation in collaborazione con il Fashion and Textile Museum di Londra, attorno alla quale prende vita un calendario di eventi collaterali che trasforma il Polo culturale del Piazzo, il centro storico e i suoi spazi culturali in una “factory” diffusa di creatività, musica, immagini e nuove forme di partecipazione.

Un programma ricchissimo, nato grazie a Fondazione Pistoletto Cittadellarte, CoopCulture e Accademia Perosi, TAM (Textile Academy Museum), all’Associazione Stilelibero* e alla collaborazione con Associazione Fatti ad Arte, Biella Jazz Club, Associazione Tacafile, Associazione Microsolchi e Caffè Deiro, Fotoclub e UPB (Università Popolare Biellese) Educa, che insieme contribuiscono a trasformare Biella in una città profondamente pop.

“Il confronto tra Pop Art e Arte Povera - afferma Michele Colombo, Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - rappresenta un’occasione di riflessione culturale di grande valore per il nostro territorio. Figure come Andy Warhol e Michelangelo Pistoletto, così diverse per linguaggi e visioni, condividono la capacità di rileggere criticamente la società contemporanea attraverso il segno, la materia e il gesto artistico. In una città come Biella, dove il tessile è patrimonio materiale e immaginario, oggi riconosciuto anche dall’UNESCO, iniziative come questa rafforzano l’idea che l’arte non sia solo espressione estetica, ma anche strumento di pensiero, relazione e sviluppo. Come Fondazione continuiamo a credere nel valore della cultura come infrastruttura civile e occasione concreta di crescita per l’intera comunità.”

"Con la cultura si mangia - afferma Paolo Naldini, Direttore di Fondazione Pistoletto Cittadellarte - senza cultura si viene mangiati. Tanti territori, distretti, città e civiltà dimostrano questa massima. Anche per questo, la missione della Fondazione Cassa di Risparmio converge con quella di Cittadellarte per un territorio e una comunità capaci di produrre economia e cultura interconnesse. Questa è la cifra dell'Italia, che da secoli propone al resto dell'Europa e del mondo il connubio tra il saper fare e il saper vivere. A Biella stiamo percorrendo questa strada: un Rinascimento del 21esimo secolo fondato su arte, produzione, partecipazione e sostenibilità. Collaborazioni come questa si aggiungono alla fitta rete di cooperazione che la città e il territorio biellese hanno costruito e coltivato in questi anni. È forse il patrimonio di maggior valore su cui puntare per un futuro prospero, inclusivo, giusto e sostenibile".

Gli appuntamenti

Bambini

Il linguaggio della mostra riemerge, potente, nei laboratori tessili del 1° febbraio e 1° marzo 2026, dalle 15.00 alle 17.00 nell’aula didattica di Palazzo Ferrero con “Tutto è Bello: farfalle, limoni, gelati, scarpe, orologi! Le grafiche pop di Andy Warhol sulla tua shopper”. L’artista Michela Cavagna guida adulti e bambini a creare shopper personalizzate ispirate alle stampe giovanili di Warhol: farfalle, limoni, gelati, scarpe, orologi. Un omaggio al Warhol che dichiarava “tutto è bello” e che trasformava la vita di tutti i giorni in immagine, ritmo, stile. Il costo è di 15 euro (1 adulto + 1 minore o 1 adulto, con shopper inclusa). Iscrizioni: didattica@fattiadarte.it .

The Factory Experience

Il progetto didattico a cura di CoopCulture, offre alle scuole l'opportunità di vivere il mondo di Warhol attraverso percorsi-gioco, laboratori sensoriali e attività creative pensate per trasformare la visita in esperienza. L’ingresso alla mostra per le scuole è gratuito, mentre i laboratori (a pagamento) si svolgono su prenotazione (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, scrivendo a palazzogromolosa@coopculture.it ): un modo per avvicinare bambini e ragazzi alla Pop Art come linguaggio vivo, da toccare, reinventare, discutere insieme.

Musica

La Biella notturna accoglie invece tre appuntamenti al Biella Jazz Club, dove la musica diventa la trama sonora di questo viaggio pop. Il Maccianti–Gatto–Tavolazzi Trio apre la rassegna il 29 gennaio 2025 alle 21.00, seguito il 10 febbraio con Tres Latin (Argentina) e giovedì 12 febbraio con Sandia (Israele). A tutti i partecipanti ai concerti potranno usufruire del biglietto ridotto alla mostra di Andy Warhol. Serate che riportano l’atmosfera dei club newyorkesi degli anni Sessanta, quando arte, musica e performance si sovrapponevano senza confini. Qui non si citano Warhol e la Pop Art: li si respira.

A Palazzo Ferrero, nelle serate del 5 febbraio e 5 marzo 2026, alle 21.00, la storia delle copertine musicali si apre come un libro illustrato con gli appuntamenti “Microsolchi e Andy Warhol – Quando la pop music incontra la pop art”. Arnaldo Allara e Maurizio Pellegrini costruiscono, anche con esecuzioni live dei dischi, un viaggio tra Velvet Underground, Rolling Stones, Aretha Franklin, John Lennon, Blondie, Loredana Berté: dischi che Warhol ha trasformato in opere, e opere che hanno trasformato il modo di guardare un disco. Le immagini scorrono come proiezioni di memoria, mentre la musica – nel primo appuntamento suonata anche da Alex Gariazzo – rende tutto vivo. L’ingresso è di 10 euro il 5 febbraio, gratuito il 5 marzo.

All’interno del programma musicale trova spazio anche “A TEMPO: 20-30-20 tra arte e musica”, format firmato CoopCulture e Accademia Perosi. Dopo il primo appuntamento autunnale di novembre, la rassegna prosegue con una nuova data: il 27 marzo 2026 alle 17.30. Ogni incontro si sviluppa come una partitura: venti minuti di visita guidata introduttiva, trenta di musica dal vivo e altri venti di restituzione conclusiva. Il costo è di 16,50 euro (biglietto mostra ridotto escluso). Prenotazioni al seguente link : https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=623514 .

E poi c’è un progetto speciale, “Errori Perfetti / Perfect Errors”, fatto di mani tremanti, di tratti incerti, di linee che non seguono i confini ma li inventano. A Giaveno, nel laboratorio della Cooperativa Codess Sociale, persone con disabilità cognitive e fisiche lavorano insieme per reinterpretare la tecnica della blotted line, il disegno “imperfetto” che rese Warhol riconoscibile agli inizi. I loro segni vengono poi trasformati in ricami dal TAM (Textile Academy Museum) di Biella, dove saranno interpretati attraverso tecniche di ricamo su tessuti Piacenza 1733.

Le opere realizzate confluiranno in una esposizione dedicata che sarà inaugurata Venerdì 30 gennaio alle 15,30 a Palazzo Ferrero a Biella Piazzo. La mostra è in collaborazione con Fatti ad Arte. Le operatrici e i partecipanti al laboratorio saranno invitati a presenziare alla restituzione pubblica, portando la loro storia in un percorso che valorizza la diversità come forma d’arte riaffermando il valore del gesto umano nel processo creativo.

Visite guidate

Il percorso espositivo può essere scoperto anche attraverso una serie di visite guidate curate da CoopCulture, sempre alle 17.30, che accompagnano i visitatori dentro un Warhol più vicino e narrativo. Dopo il primo appuntamento del 28 novembre, le visite tornano nel periodo natalizio il 5 e 26 dicembre, proseguono nel nuovo anno il 9 e 23 gennaio, e continuano fino alla primavera con gli appuntamenti del 6 e 20 febbraio e del 6 e 20 marzo.

Il costo è di 7 euro (biglietto mostra escluso). Prenotazioni obbligatorie a questo link : https://ticketing.coopculture.it/event/3E02DA5C-DB55-5024-6BEB-019834667BC0?lang=it .

Il 24 gennaio alle ore 10 la conferenza a Palazzo Gromo Losa di Francesco Tempia Maccia sul tema “Pop art”, a cura di Università Popolare Biellese e poi visita guidata alla mostra a cura di Coopculture. Per informazioni e iscrizioni si può fare riferimento alla segreteria Università Popolare Biellese.

Fotografia

Sono in via di definizione una serie di eventi con il Fotoclub Biella, già protagonista in occasione della mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, che riguarderanno esperienze coinvolgenti in mostra a tema fotografico.

La mostra Andy Warhol PopArt & Textiles

A Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero il percorso espositivo riunisce oltre 150 opere di Andy Warhol – serigrafie, fotografie, ceramiche, vinili e materiali d’archivio – affiancate da un nucleo straordinario di circa cinquanta tessuti, abiti e disegni originali realizzati dall’artista negli anni Cinquanta. È un capitolo poco noto e per la prima volta presentato in Italia, in cui limoni, farfalle, clown, angurie e coni gelato trasformano la stoffa in un laboratorio visivo che anticipa i codici della futura Pop Art. Le due sedi dialogano come un’unica narrazione: da un lato l’immaginario giovanile e commerciale del primo Warhol, dall’altro la sua evoluzione verso il linguaggio iconico che avrebbe ridefinito l’arte del secondo Novecento.

*Ingresso ridotto a 10 euro riservato esclusivamente ai partecipanti agli eventi organizzati da Stilelibero, Fatti ad Arte, Biella Jazz Club, Tacafile, Microsolchi e Caffè Deiro.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Biella, Palazzo Ferrero Miscele Culturali, Associazione Stilelibero, Biella Città Creativa Unesco, RJMA, Art Book Web, Beside Arts e Promos (partner per la comunicazione). Main sponsor della mostra Gruppo Banca di Asti.

INFO

Mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”

31 ottobre 2025 – 6 aprile 2026

Biglietteria online https://www.liveticket.it/popart-textiles ecco il link cui faceva riferimento Jores

Palazzo Gromo Losa (Corso del Piazzo, 22 – Biella)*

Palazzo Ferrero (Corso del Piazzo, 29 – Biella)*

(*) dal 1° settembre 2025 il servizio della funicolare è stato sostituito da un bus a pagamento.

Orari di apertura

Mercoledì e giovedì 15.00-19.00

Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00

1°novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 5-6 aprile 10.00-19.00

25 dicembre chiuso