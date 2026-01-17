Giornata della memoria: al Comprensivo di Biella 3 arriva Mario De Simone

Mario De Simone da Napoli arriverà a Biella per onorare la giornata della memoria. L’iniziativa è promossa dall’istituto comprensivo Biella 3 e coinvolgerà tutti gli studenti delle classi quinte della primaria e le classi delle due scuole secondarie di primo grado Marconi e Salvemini.

L’iniziativa ha il sostegno dell’associazione di volontariato L’Alveare nell’ambito del “Progetto Scuola”, con il quale intende contrastare la povertà morale attraverso percorsi specifici dedicati ai giovani.

Mario De Simone è fratello di Sergio, uno dei bambini morti durante il periodo della shoah. Cugino delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, fu prelevato insieme ad altri 19 bimbi di età compresa tra i 4 e i 10 anni e condotto al campo di concentramento di Neuengamme, dove era stata allestita una speciale sezione dell’infermeria. Qui il dottor Heissmeyer conduceva esperimenti sui piccoli, che furono utilizzati come cavie umane per le sue atrocità.

Solo alla fine degli anni Settanta, grazie a un giornalista tedesco, la famiglia De Simone venne a sapere la verità sulla morte di Sergio. La mamma Gisella aveva allora 80 anni. Morì poco dopo per il dispiacere.

Da quel momento Mario, oggi ottantenne, si è ripromesso di perpetuare il ricordo del fratello incontrando gli studenti, perché ciò che è accaduto non venga dimenticato.

Mario De Simone raggiungerà Biella nella serata di martedì 20 gennaio. Nella mattinata di mercoledì incontrerà gli alunni della scuola primaria e il giorno successivo, al Pala Pajetta concesso dal Comune di Biella, potrà conoscere tutti gli studenti della secondaria, circa 500 alunni.



