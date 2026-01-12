 / Valle Elvo

Due giorni di festa a Occhieppo Superiore per Sant'Antonio Abate

Comunità di Occhieppo Superiore in festa per le celebrazioni di Sant'Antonio Abate. Si comincia sabato 17 gennaio, nella chiesa di Galfione, con la Santa Messa delle 18. Seguirà, alle 21, il concerto spirituale con brani musicali del XVII-XVIII secolo. L'indomani, alle 10.30, si terrà la funzione solenne (ore 10.30) con aperitivo finale, aperto a tutti, in oratorio.

