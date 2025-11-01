Roberto Marchisotti e i Ministri e gli Onorevoli del passato FOTO copyright Roberto Marchisotti

Berlusconi, ma anche Nilde Iotti, Andreotti, Storace, La Russa, Bossi, Prodi… la lista dei personaggi politici immortalati dal fotografo biellese Roberto Marchisotti nella sua carriera è davvero lunga. Un archivio unico ed esclusivo che ben si presta ad una mostra di tutto rispetto. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 1992, Marchisotti è fotocronista freelance dallo stesso anno. I suoi scatti raccontano Biella, ma anche diverse zone d’Italia, e molti sono stati riconosciuti con attestati di stima da figure di rilievo: dall’ex Questore di Biella Giuseppe Poma, all’allora Procuratore Ugo Adinolfi, che ha scritto: “Care mi sono quelle bellissime immagini della terra biellese che confermano l’altissimo livello artistico del tuo lavoro”.

E ancora, apprezzamenti dal Magistrato Onorario di Cassazione Giuliano Grizi, da Pietro Minoli de La Stampa, e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che lo definisce “un amico, un grande fotografo, un artista. L’archivio Marchisotti è la fotografia del territorio e dell’inarrestabile trascorrere del tempo”. Il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro aggiunge: “Sei la memoria fotografica del Biellese e dei suoi protagonisti”.

Per il Colonnello Salvatore Barca della Guardia di Finanza, Marchisotti ha saputo aggiungere alla normale perizia un “quid pluris”, trasformando una semplice fotografia in un vero e proprio quadro pregiato.