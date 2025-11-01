 / POLITICA

POLITICA | 01 novembre 2025, 06:50

Roberto Marchisotti e i Ministri e gli Onorevoli del passato FOTO

Dal 1992, Marchisotti immortala Biella e la politica italiana, ricevendo riconoscimenti da magistrati, ministri e personalità del territorio

Roberto Marchisotti e i Ministri e gli Onorevoli del passato FOTO copyright Roberto Marchisotti

Roberto Marchisotti e i Ministri e gli Onorevoli del passato FOTO copyright Roberto Marchisotti

Berlusconi, ma anche Nilde Iotti, Andreotti, Storace, La Russa, Bossi, Prodi… la lista dei personaggi politici immortalati dal fotografo biellese Roberto Marchisotti nella sua carriera è davvero lunga. Un archivio unico ed esclusivo che ben si presta ad una mostra di tutto rispetto. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 1992, Marchisotti è fotocronista freelance dallo stesso anno. I suoi scatti raccontano Biella, ma anche diverse zone d’Italia, e molti sono stati riconosciuti con attestati di stima da figure di rilievo: dall’ex Questore di Biella Giuseppe Poma, all’allora Procuratore Ugo Adinolfi, che ha scritto: “Care mi sono quelle bellissime immagini della terra biellese che confermano l’altissimo livello artistico del tuo lavoro”.

E ancora, apprezzamenti dal Magistrato Onorario di Cassazione Giuliano Grizi, da Pietro Minoli de La Stampa, e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  Gilberto Pichetto Fratin, che lo definisce “un amico, un grande fotografo, un artista. L’archivio Marchisotti è la fotografia del territorio e dell’inarrestabile trascorrere del tempo”. Il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro aggiunge: “Sei la memoria fotografica del Biellese e dei suoi protagonisti”.

Per il Colonnello Salvatore Barca della Guardia di Finanza, Marchisotti ha saputo aggiungere alla normale perizia un “quid pluris”, trasformando una semplice fotografia in un vero e proprio quadro pregiato.

Alberto Cirio e Vincenzo Boccia FOTO copyright Roberto Marchisotti

Daniela Santanchè FOTO copyright Roberto Marchisotti

Andrea Delmastro Delle Vedove FOTO copyright Roberto Marchisotti

Enzo Bianco FOTO copyright Roberto Marchisotti

Enzo Ghigo FOTO copyright Roberto Marchisotti

Francesco Storace FOTO copyright Roberto Marchisotti

Giulio Andreotti FOTO copyright Roberto Marchisotti

Guido Crosetto FOTO copyright Roberto Marchisotti

Ignazio La Russa FOTO copyright Roberto Marchisotti

Livia Turco FOTO copyright Roberto Marchisotti

Luigi Bersani FOTO copyright Roberto Marchisotti

Nilde Jotti FOTO copyright Roberto Marchisotti

Piero Fassino FOTO copyright Roberto Marchisotti

Renato Brunetta FOTO copyright Roberto Marchisotti

Romano Prodi FOTO copyright Roberto Marchisotti

Umberto Bossi FOTO copyright Roberto Marchisotti

Gilberto Pichetto Fratin FOTO copyright Roberto Marchisotti

Alberto Cirio FOTO copyright Roberto Marchisotti

Silvio Berlusconi FOTO copyright Roberto Marchisotti

Gianluca Susta FOTO copyright Roberto Marchisotti

s.zo.

