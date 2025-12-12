Valorizzare le radici biellesi: all'IIS Gae Aulenti la Lectio Magistralis sull'egittologo Ernesto Schiaparelli FOTO

Giovedì 11 dicembre, presso l’IIS Gae Aulenti di Biella, si è tenuta la prima lezione della terza edizione del progetto su Ernesto Schiaparelli, iniziato nell’a.s. 23/24 da un’idea della Dottoressa Elvira D’Amicone di S.P.A.B.A e realizzato in collaborazione con la Prof.ssa Enrica Parlamento e la Prof.ssa Sabrina Bergo. L’iniziativa (parte integrante del PTOF) è principalmente finalizzata a far conoscere agli studenti della secondaria di secondo grado un grande protagonista (egittologo e filantropo) di origini biellesi, in un’ottica di valorizzazione e promozione del territorio.

In particolare la giornata, che ha coinvolto una classe quarta dell’indirizzo Alberghiero Accoglienza turistica, due classi prime e una classe quarta dell’indirizzo “Costruzione Ambiente e Territorio”, rappresenta il momento introduttivo di una più ricca giornata di studi, che si svolgerà nel mese di gennaio, e ha visto come relatori la Dottoressa Elvira D’Amicone, che ha presentato la figura di Ernesto Schiaparelli, e il Professor Luigi Vigna, che ha tenuto una lezione su “Ernesto Schiaparelli innovatore nelle esperienze conservative e museografiche pittoriche”.

L’evento si è svolto nell’aula magna dell’istituto presso la sede di viale Macallè alla presenza della DS Marialuisa Martinelli e dei docenti che nei mesi futuri porteranno avanti l’iniziativa (Prof.ssa Enrica Parlamento, Prof.ssa Sabrina Bergo, Prof.ssa Elena Viotti, Prof.ssa Evelina Valdivieso, Prof. Aldo Rocchetti).

La giornata si è conclusa con un pranzo presso i Laboratori per l’occupabilità, organizzato dalle classi quarte dell’indirizzo Alberghiero, sotto la guida esperta del Professor Luigi Glave, del Professor Fabio Baldissin e del Professor Luca Corte, ai quali va un sentito ringraziamento.