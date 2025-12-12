Candelo, presentato il gioco da tavolo per (ri)scoprire la storia del borgo e del Ricetto FOTO

Un gioco da tavolo per (ri)scoprire la storia di Candelo (e del suo Ricetto) e favorire la socialità dei giovani. È il duplice obiettivo dell'iniziativa inserita nella rassegna di “Medioevo in gioco”, legata all'anniversario dei 690 anni di fondazione del borgo medievale e realizzata dal “gruppo delle creative” della Biblioteca Civica Livio Pozzo, insieme a Banca del Tempo e Associazione Culturale Centro Documentazione Ricetti, in collaborazione con Pro Loco e Parrocchie di San Lorenzo e San Pietro.

Questo è solo uno dei progetti andati in scena nel corso del 2025 come i teatrini con laboratori, il Carnevale dei bambini dello scorso 9 febbraio (che ha registrato il tutto esaurito) e il “Viaggio del Medioevo” di metà ottobre dedicato alle famiglie, con attività ludiche e sfide da superare per ottenere l'investitura finale. Ora, sono state realizzate ben 500 copie del gioco da tavolo nato da un lavoro di gruppo tra le varie realtà. “È il primo gioco da tavolo su Candelo e sul suo Ricetto – sottolinea Mariella Biollino, presidente del Consiglio di Biblioteca - Il progetto generale (testo, tipo di disegni) è stato studiato dall’Associazione Culturale CDR e dalla Biblioteca, i disegni sono opera delle volontarie della Banca del Tempo sulla base delle indicazioni del progetto. Tanti hanno collaborato, per più giorni, anche per assemblare e imbustare il materiale nella busta. L’amministrazione ha finanziato i costi legati alla stampa del gioco da tavolo e ha dimostrato vivo interesse per le attività a tema rivolte ai bambini. Stretta, infine, è stata la collaborazione con l’Ufficio Cultura, il dottor Simone Emma, e le giovani volontarie del Servizio Civile”.

Per il sindaco Paolo Gelone è un progetto “di rete e comunità, totalmente innovativo che dà la possibilità di conoscere la storia e le tradizioni del nostro borgo attraverso un gioco da tavolo. Dietro questo lavoro c'è ricerca, studio e un enorme lavoro”. Concorde anche il vice Selena Minuzzo: “La nostra Biblioteca Civica si conferma cuore pulsante della comunità, promuovendo una cultura che non è solo apprendimento ma anche un momento di condivisione e gioco per i più piccoli: ringrazio tutti i volontari e tutte le associazioni, una squadra meravigliosa".

Entrando nei dettagli, le immagini sulle caselle del gioco riguardano, oltre al Ricetto, angoli del paese e alcuni personaggi storici che vivevano nel Medioevo (nobili e popolani). Presenti 37 caselle e, per ognuna, è impresso un elemento caratteristico di Candelo. I disegni sono opera di Claudia Bertolina della Banca del Tempo. Si gioca come un normale gioco dell’oca seguendo le indicazioni stampate in alto. Sul retro è stata riportata, grazie alla disponibilità della Pro Loco, la mappa del Ricetto con descrizioni sintetiche di vari elementi storici. Può essere utile anche per i grandi che giocano con i loro figli o nipoti.

“La scelta di definirlo, con un piccolo gioco di parole, Gioco da Tavola rimanda proprio al concetto della convivialità e dei momenti semplici e preziosi passati in famiglia, riuniti attorno alla tavola – riporta Biollino- In un'epoca dominata dagli schermi, l'amministrazione e le associazioni valorizzano l'atto di condividere un'esperienza, imparando insieme la storia del Ricetto”. Inoltre, per dare qualche indicazione in più per le varie caselle, è stato redatto un libricino di 12 pagine con disegni di Tiziana Lemmi della Banca del Tempo, così da raccontare la storia del borgo. Insomma un gioco per divertirsi ma anche per imparare qualcosa in più su Candelo e il Ricetto. Per chi lo desidera, è a disposizione nei locali della Biblioteca o in Pro Loco. Infine, all'orizzonte, si staglia un nuovo imperdibile evento: sabato prossimo, 20 dicembre, alle 15.30, nell'oratorio di San Pietro, si svolgerà il grande torneo del gioco “da tavola” presentato proprio nella giornata di ieri, 11 dicembre.