Biella, la presa di posizione di enti e associazioni: “La sofferenza non si spettacolarizza”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con la presente nota si esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per la diffusione, attraverso diversi canali social, del video che ritrae una donna in evidente stato di sofferenza psicologica durante un episodio accaduto recentemente nel territorio biellese.

La diffusione non autorizzata di tali immagini rappresenta una grave violazione della dignità e dei diritti fondamentali della persona. La condivisione di contenuti che mostrano una donna in una condizione di vulnerabilità estrema non è solo moralmente inaccettabile: è anche potenzialmente rilevante su più piani giuridici. La spettacolarizzazione del dolore e delle fragilità psicologiche contribuisce ad alimentare stigma, discriminazione e violenza culturale, trasformando una situazione di sofferenza in un prodotto virale consumato senza alcuna responsabilità.

Chiediamo a tutte e tutti di interrompere immediatamente la condivisione del video, di segnalarne la rimozione alle piattaforme digitali e alla polizia postale e di riflettere sulle conseguenze sociali e legali della diffusione non consensuale di immagini sensibili. Ricordiamo che la tutela della dignità e dell’incolumità delle persone, in ogni loro condizione, è un dovere civile e collettivo.

Con la sottoscrizione della presente nota ribadiamo il nostro impegno a promuovere una comunicazione rispettosa e a contrastare ogni forma di violenza. La sofferenza non si spettacolarizza e la vulnerabilità non può essere resa contenuto virale”.

Associazione Non Sei Sola

Consigliera di parità della provincia di Biella

Associazione Underground

Le Parole Fucsia

Associazione Paviol

CGIL Biella

Associazione Voci di Donne

CISL Piemonte Orientale

Associazione Donne Nuove

CST UIL Biella-Vercelli