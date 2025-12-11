Carabinieri a Zimone, incontro con la popolazione nel nome della sicurezza e prevenzione

Domenica 7 dicembre, in una mossa strategica volta a rafforzare il dialogo e la sicurezza sul territorio, il Comandante della Stazione Carabinieri di Salussola ha incontrato un centinaio di cittadini presso il Salone Parrocchiale di Zimone, in occasione del pranzo conviviale organizzato dalla Pro Loco.

L'iniziativa, focalizzata sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio, ha visto una significativa affluenza e la partecipazione istituzionale del Sindaco di Zimone, Piergiorgio Givonetti. Il Comandante ha evidenziato come l'approccio adottato in questa occasione sia stato volutamente innovativo e strategico. Per i Carabinieri di Salussola, andare al pranzo della Pro Loco di Zimone, invece di chiedere ai cittadini di venire nelle sedi istituzionali per i consueti incontri, è stata una scelta strategica.

È fondamentale che la sicurezza sia un tema di prossimità reale. Trovarsi in un contesto familiare e conviviale permette uno scambio più aperto, facilita la segnalazione di potenziali rischi e rende più accessibili i consigli pratici, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione. L'incontro si è concentrato sulla fornitura di consigli pratici mirati, in particolare per la difesa dalle truffe e dai furti in abitazione.

Tra i suggerimenti forniti, sono stati evidenziati:

Truffe agli anziani: la massima cautela nell'aprire la porta a sconosciuti che si spacciano per tecnici, avvocati o appartenenti alle Forze dell'Ordine e l'importanza di chiamare sempre il 112 in caso di dubbio.

Sicurezza domestica: l'adozione di misure preventive basilari prima di allontanarsi da casa, verificare le mandate delle porte e non lasciare in giro messaggi che indichino la propria assenza.

Truffe online (Phishing): I principi per riconoscere email o messaggi ingannevoli che richiedono dati personali o bancari.

Il Sindaco di Zimone Givonetti ha espresso profondo apprezzamento per l'iniziativa: "Ringrazio il Comando Stazione Carabinieri di Salussola per questa lodevole iniziativa. La prevenzione è un lavoro di squadra. Quando l'Arma dimostra tale sensibilità e disponibilità a integrarsi nelle occasioni di ritrovo della comunità, il senso di sicurezza percepito dai nostri concittadini aumenta in maniera tangibile."

Il Comando Stazione Carabinieri di Salussola assicura che questo tipo di incontri informali e diretti sarà replicato per mantenere un contatto costante e proattivo con la cittadinanza.