Tante cose da fare sabato 25 e domenica 26 ottobre

Sabato 25 ottobre
- Biella, concerto auditorium Città Studi Biella Gospel Choir
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 15 Visita al Cimitero Monumentale nei colori del foliage. Ritrovo davanti ai cancelli del Santuario alle ore 14.45
Durata: circa 1 ora e 30 minuti
- Biella, Sala mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10, dalle 10 CARTA. La forza espressiva della Paper Art
- Oropa, Giardino Botanico di Oropa, str. provinciale Rosazza-Oropa, dalle 10 Foliage: i colori dell'autunno nel biellese
- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna
- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Forest Bathing: foliage di benessere
- Biella, alle ore 21 nella bella cornice della Parrocchia San Biagio in Biella, via Rosselli, con certo dei cori "Coro100% misto - Made in Biella" diretto da Sandro Montalto e Coro "A.N.A La Cesëta" diretto da Marco Capella.
- Brusnengo, alle ore 21.00 presso l'auditorium della scuola secondaria la Pro Loco di Brusnengo organizza lo spettacolo teatrale "Nel posto giusto al momento sbagliato!"
Commedia brillante in italiano e piemontese ad opera del gruppo teatrale "Gli Scampoli" a ingresso libero.
- Vigliano, 2° Escursione d'Autunno, in programma dalle 9
- Biella, Duomo, dalle 16 Chiesa della Confraternita della SS.Trinità visita guidata
- Castelletto Cervo, al polivalente "L'orto delle zucche" pomeriggio tra truccabimbi, merenda, laboratori e castagnata, dalle 14,30
- Biella, Tempio crematorio di Biella la commemorazione cari comitato A Casa con Me dalle 10,30
- Fabbriche Aperte Piemonte
- Cavaglià, festa d'Autunno
- Ponderano, serata teatro dialettale ore 21
- Biella, CENTRO TERRITORIALE VOLONTARIATO, via Orfanotrofio 16, dalle 10 DIVENTA VOLONTARIO
- Biella, mostra Aldo Flecchia dalle 15 laboratorio con l'autore alle 16
- Biella, auditorium Lanificio Sella, convegno "Un Mondo possibile" dalle 10
- Biella, San Sebastiano concerto "Spe" For Africa Voci di Speranza dalle 21
- Borriana, fiera zootecnica, ore 10,30 apertura iscrizioni, ore 12 premiazione allevatori
- Occhieppo Inferiore, Melamangio e Melabevo ore 17 inaugurazione
Domenica 26 ottobre
- Cavaglià, castagnata
- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate a Oropa
- Viverone, Santa Cecilia, santa messa ore 10 in ricordo di tutti i musici, ore 12 pranzo sociale
- Sandigliano, torneo di Paddel & Tennis Ail Biella
- Vigliano, castagnata
- Ternengo, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del paese la comunità di Ternengo ricorderà San Carlo Acutis nella Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella.
- Cavaglià, festa d'Autunno
- Centro Culturale "Conti Avogadro di Cerrione" via Libertà 34 Cerrione, dalle 16,30 Presentazione libro scritto da Raffaele Panizza e Graziella Quattrocchi su Fabrizio Quattrocchi, trucidato in Iraq nel 2004.
- Polivalente, Via Gattinara 51, dalle 10,30 Castagnata Alpina Viverone
- Biella, castagnata a Traversella
- Andorno, 19° Trail Monte Casto, km 44/20
- Occhieppo Inferiore, Melamangio e Melabevo
MOSTRE
- Spazio cultura mostra "Aldo Flecchia. 45 anni di scultura: omaggio alla donna" 25 ottobre-8 dicembre 2025 Spazio Cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14) Orari; Lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30; Sabato, domenica e festivi 16.00-19.00
Ingresso libero.
- Biella, “Nei Trent’anni di Provincia…”, ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Resterà aperta fino al 7 novembre.
- Biella, Sala mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10, CARTA. La forza espressiva della Paper Art fino al 14/12, Orario: dalle 10 alle 18
- Oropa, via Santuario di Oropa 480 fino al 31/10 Mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati"
- Masserano, personale di Giorgio Marinoni, intitolata “Omaggio a Masserano”, allestita nella suggestiva chiesa di San Teonesto, in via Collegio 2. L’esposizione, dedicata a una serie di acquerelli che ritraggono le vedute più evocative del Borgo Antico di Masserano, rimarrà aperta al pubblico sabato e domenica 25–26 ottobre e sabato e domenica 1–2 novembre, con orario 10:00–13:00 e 16:00–19:00. L’ingresso è libero.