Referendum, il PD incontra i cittadini biellesi: "Giusto dire No"

Continua la campagna per il referendum costituzionale sulla giustizia e fino al 22 e 23 marzo il Partito Democratico Biellese incontrerà la cittadinanza e sarà in piazza per sostenere il NO e convincere più persone possibili ad andare a votare.

Venerdì 6 marzo, alle 18.30, presso il salone della Pro Loco di Pray, i circoli della Valsessera e di Valdilana incontreranno la cittadinanza con Paolo Furia, membro della Direzione Nazionale, per affrontare le ragioni del NO.

Inoltre, mercoledì 11 marzo alle 21 in via Matteotti a Candelo si terrà un altro incontro con Davide Mattiello del PD Regionale ed Edoardo Scanavino, magistrato del Comitato “Giusto dire No”.

Per quanto riguarda i volantinaggi sul territorio, a fine febbraio a Biella, Cossato e Candelo i volontari hanno organizzato banchetti informativi nei principali centri, e saranno presenti anche nelle seguenti date:

- sabato 07/03 a Candelo presso supermercato Conad;

- martedì 10/03 a Biella in Piazza Martiri;

- mercoledì 11/03 a Valdilana presso il mercato coperto di Ponzone;

- mercoledì 11/03 a Cossato presso il mercato;

- sabato 14/03 a Biella in Piazza Falcone;

- sabato 14/03 a Valdilana presso la Conad di Valle Mosso;

- domenica 15/03 a Chiavazza;

- lunedì 16/03 a Valdilana in piazza a Mosso;

- mercoledì 18/03 a Valdilana presso il mercato coperto di Ponzone;

- mercoledì 18/03 a Cossato presso il mercato;

- giovedì 19/03 a Biella in Piazza Martiri.

Inoltre si stanno programmando altre iniziative sul territorio biellese che verranno comunicate nei prossimi giorni.