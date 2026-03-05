 / Basso Biellese

Lavori alla rete, Cordar Biella informa i cittadini di Cavaglià: ecco le vie interessate

Cordar Biella informa i cittadini del comune di Cavaglià che, a seguito di una programmazione di lavori di manutenzione alla rete di distribuzione, il giorno 11 marzo, dalle 8.30 alle 16, in via Santhià, via A. Bertone, via A. Machieraldo, strada Valle dell'Oca, strada Maggiora, strada Vaccino, strada della Bisognosa, strada S. Quirico, strada del Gerbido, strada della Mandria, cascina Maiole, è prevista temporanea la sospensione della distribuzione di acqua potabile e potrebbero verificarsi improvvisi cali di pressione. “Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile – sottolinea Cordar - Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, si comunica che Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 60 14”.

Redazione g. c.

