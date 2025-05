Sparo di Capodanno a Rosazza, Delmastro assente in tribunale

Andrea Delmastro verrà sentito nell'udienza di settimana prossima, 30 maggio. Il sottosegretario alla Giustizia avrebbe dovuto presenziare questa mattina, nel Tribunale di Biella, come testimone del caso dello sparo di Capodanno, avvenuto nella notte del 2024 a Rosazza.

Come riportato in aula, lo stesso Delmastro avrebbe comunicato di non aver ricevuto alcuna citazione e di essere impegnato in obblighi istituzionali. Presente in aula il deputato vercellese Emanuele Pozzolo, assieme al suo avvocato Andrea Corsaro. L'udienza odierna ha richiamato un gran numero di telecamere e giornalisti delle testate nazionali, tra cui la Rai.