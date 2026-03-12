 / CRONACA

Bioglio, incendio alla canna fumaria di una casa

Non si registrano feriti

Bioglio, incendio alla canna fumaria di una casa, foto archivio

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, 12 marzo, a Bioglio, in Via Grand'ufficiale Enrico Triverio, per l’incendio di una canna fumaria.

L’allarme è scattato intorno alle 16,35, quando i proprietari dell’abitazione, una casa di due piani, si sono accorti del problema e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte alla canna fumaria e non si sono propagate al resto dell’abitazione.

Non si registrano feriti. L’intervento si è concluso dopo i controlli necessari per escludere ulteriori rischi.

