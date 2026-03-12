Bioglio, incendio alla canna fumaria di una casa

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, 12 marzo, a Bioglio, in Via Grand'ufficiale Enrico Triverio, per l’incendio di una canna fumaria.

L’allarme è scattato intorno alle 16,35, quando i proprietari dell’abitazione, una casa di due piani, si sono accorti del problema e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte alla canna fumaria e non si sono propagate al resto dell’abitazione.

Non si registrano feriti. L’intervento si è concluso dopo i controlli necessari per escludere ulteriori rischi.