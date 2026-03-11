Infortunio sul lavoro a Masserano: si infilza l'avambraccio con una forbice

Intervento dei soccorsi a Masserano, nella giornata di ieri, per un infortunio sul lavoro in via 2 Giugno.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo del '95 si sarebbe infilzato l’avambraccio con una forbice, mentre era al lavoro. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per effettuare ulteriori accertamenti, oltre all'intervento dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il ferito è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.