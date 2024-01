31enne ferito a Rosazza da proiettile la notte di Capodanno. Pozzolo: "Non ho sparato io"

Un uomo di 31 anni è rimasto ferito, la notte di Capodanno, a Rosazza, da un colpo partito accidentalmente da un'arma regolarmente detenuta da Emanuele Pozzolo, parlamentare vercellese di Fratelli d'Italia (leggi anche: Sparo alla festa di Capodanno a Rosazza, colpo partito dalla pistola del deputato Vercellese di FDI Pozzolo).

Si tratta di una mini-pistola, una North american arms LR22. Il 31enne è il genero di un agente assegnato alla scorta del sottosegretario Andrea Delmastro, anche lui parlamentare di Fratelli d'Italia, e, come Pozzolo, frequentatore abituale del paesino montano.

L'uomo è rimasto ferito in modo lieve: soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale per le opportune medicazioni ed è stato dimesso nel pomeriggio del primo gennaio, con prognosi di pochi giorni.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della Procura di Biella. Obiettivo: ricostruire la dinamica di quanto accaduto e capire come e da chi sia partito il colpo d'arma da fuoco.

In una breve dichiarazione rilasciata all'Ansa, Pozzolo ha confermato che il colpo è partito accidentalmente da un'arma di sua proprietà, precisando di non essere stato lui a sparare.