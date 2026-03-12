Bocce, Valle Elvo: la Coppa “Iltec” è tua

La Coppa "Iltec", organizzata dalla società Valle Elvo domenica scorsa, è stata vinta dalla terna della Valle Elvo con Santo Bevilacqua, Massimo Girelli, Alberto Schiapparelli. Secondo posto per San Secondo Bennese con Filippo Garbaccio, Alessandro Bortolan, Stefano Taribello. 30 le formazioni BBC iscritte, ha arbitrato Massimo Vergano.
giovedì 12 marzo
mercoledì 11 marzo
