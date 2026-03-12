 / SPORT

Bocce, Valle Elvo: la Coppa “Iltec” è tua

 Nella foto le due terne finaliste della Coppa Iltec con il presidente della Valle Elvo, Ettore Levis

La Coppa "Iltec", organizzata dalla società Valle Elvo domenica scorsa, è stata vinta dalla terna della  Valle  Elvo con Santo Bevilacqua, Massimo Girelli, Alberto Schiapparelli. Secondo posto per San Secondo Bennese con Filippo Garbaccio, Alessandro Bortolan, Stefano Taribello. 30 le formazioni BBC iscritte, ha arbitrato Massimo Vergano.

Sante Tregnago

