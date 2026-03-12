 / CRONACA

Biella, colpi in via Don Sturzo, si teme una sparatoria: era una scacciacani

Identificati i responsabili

Qualcuno ha addirittura pensato che si trattasse di una sparatoria mentre fortunatamente  la realtà era ben diversa:  alcuni ragazzi hanno esploso alcuni colpi utilizzando una pistola scacciacani. Il fatto è accaduto ieri mercoledì 11 marzo a Biella, in via Don Sturzo, intorno alle 22.

L’episodio, avvenuto in strada, ha attirato l’attenzione dei residenti che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e gli agenti della Squadra Mobile per verificare quanto accaduto.

Dagli accertamenti è emerso che si è trattato di una bravata, senza conseguenze per le persone. I ragazzi coinvolti sono stati identificati dagli agenti. Non si registrano feriti né danni.

