10 marzo 2026

Furto di rame a Cossato, danno da oltre 15mila euro

Indagano i Carabinieri.

Furto di rame a Cossato, danno da oltre 15mila euro (foto di repertorio)

Ladri in azione nel comune di Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti in piena notte all'interno di un rivenditore di rottami metallici e avrebbero rubato un importante quantitativo di rame per un danno che ammonta a circa 15/20mila euro. Si parla di qualche quintale di materiale sottratto. Gli accertamenti del caso sono ora nelle mani dei militari dell'Arma. 

