Furto di rame a Cossato, danno da oltre 15mila euro

Ladri in azione nel comune di Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti in piena notte all'interno di un rivenditore di rottami metallici e avrebbero rubato un importante quantitativo di rame per un danno che ammonta a circa 15/20mila euro. Si parla di qualche quintale di materiale sottratto. Gli accertamenti del caso sono ora nelle mani dei militari dell'Arma.