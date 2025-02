Sparo di Capodanno, la difesa di Pozzolo chiede di sentire Delmastro

Lunga lista di testimoni presentata dall'avvocato difensore di Emanuele Pozzolo per il processo che si è aperto ieri in tribunale a Biella per la vicenda dello sparo di Capodanno a Rosazza.

L'avvocato Andrea Corsaro in apertura di udienza ha chiesto la riqualificazione dei reati contestati. L’istanza però non è stata accolta dal giudice. Pozzolo deve rispondere di porto illegale di arma da sparo e porto illegale di munizionamento da guerra.

Il pubblico ministero Paola Francesca Ranieri ha chiesto che vengano ascoltati Luca Campana (il 31enne ferito che ha accettato un risarcimento rimettendo la querela) e Pablito Morello, ex caposcorta di Andrea Delmastro, oltre al presidente del consiglio comunale Luca Zani. Poi nella lista dei testimoni anche i Carabinieri che hanno svolto le indagini, ufficiali di polizia giudiziaria, uno specialista del laboratorio del Ris di Parma e la consulente tecnica Raffaella Sorropago, che si è occupata della perizia richiesta dalla procura.