Biella, sparo di Capodanno: Pozzolo rinviato a giudizio per porto illegale di arma

Visto l’art. 5 comma 2 bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ritenuto che ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, con riferimento al procedimento penale instaurato nei confronti dell’On. Emanuele Pozzolo, si rappresenta quanto segue:

in data odierna si è conclusa l’udienza preliminare, all’esito della quale è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere in relazione ai seguenti reati: lesioni colpose ai danni di Campana Luca, per intervenuta remissione di querela; accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi per intervenuta oblazione. Invece, in relazione alle ulteriori imputazioni di porto illegale di arma comune da sparo e porto illegale di munizionamento da guerra, è stato disposto il rinvio a giudizio per l’udienza dibattimentale del 25.2.2025 avanti al Tribunale di Biella in composizione monocratica.