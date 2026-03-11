Lite sul treno, disagi sulla linea Biella-Santhià

Disagi nel pomeriggio di ieri sulla linea ferroviaria Biella-Santhià, dove due ragazzi hanno litigato a bordo di un treno.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, uno dei due si è chiuso all’interno del bagno del convoglio e non è più uscito. A causa della situazione il treno è stato fermato e i Carabinieri sono stati allertati poco dopo le 14:00 per intervenire e fare chiarezza sull’accaduto. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, presentavano segni evidenti della colluttazione, ma si sono rifiutati di ricevere cure mediche. Nei loro confronti scatterà il deferimento per diversi reati.

L’episodio ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria: trattandosi di una linea a binario unico, la situazione ha causato la soppressione di due corse e disagi per i viaggiatori. Una trentina di passeggeri sono giunti a Biella con circa un’ora di ritardo.