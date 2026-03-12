Valdilana, anziana trovata a terra in casa

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, 12 marzo, a Valdilana, in frazione Fila.

Intorno alle 12, alcuni conoscenti, preoccupati perché l’anziana non rispondeva, hanno dato l’allarme dopo aver sentito dei lamenti provenire dall’interno dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad aprire l’abitazione per consentire l’accesso ai sanitari del 118. La donna è stata trovata a terra all’interno della casa.

Una volta raggiunta, è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.