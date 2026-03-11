Intervento dei Vigili del Fuoco a Biella per soccorrere una persona in difficoltà. L'allarme è scattato nella serata di ieri, 10 marzo. Stando alle prime ricostruzioni, un anziano sarebbe caduto all'interno del suo alloggio e non sarebbe più riuscito a rialzarsi. Presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al pensionato.
Incidente domestico per un anziano, a Biella arrivano i soccorsi
