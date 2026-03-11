Piante piegate e appoggiate sui cavi elettrici, interventi a Biella e Valle Elvo (foto di repertorio)

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, 10 marzo, in Valle Elvo e a Biella per un taglio di piante piegate e troppo vicine alla strada. In un caso, al Vandorno, una era appoggiata su alcuni cavi della linea elettrica. Una volta sul posto, le squadre hanno provveduto in poche ore alla rimozione degli alberi e alla messa in sicurezza dell'area interessata.