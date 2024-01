Caso Pozzolo, Delmastro e Zappalà sentiti in Procura per festa di Capodanno a Rosazza

C'è il più stretto riserbo sulle indagini che ruotano attorno ai fatti accaduti la notte di Capodanno a Rosazza, dove è rimasto ferito Luca Campana, il 31enne ferito da un colpo esploso da una pistola di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo.

Ieri, per tutta la giornata, la stampa nazionale (Corriere, Stampa, Repubblica, Fatto) e le televisioni (tg Rai, Mediaset, La 7 e Sky) si sono radunate nel piazzale davanti al Palazzo di Giustizia di Biella per raccontare minuto per minuto i fatti più eclatanti. In Procura erano attesi il sottosegretario Andrea Delmastro, la sorella Francesca, sindaco di Rosazza, e l'assessore del comune di Biella Davide Zappalà per essere ascoltati come persone informate sui fatti.

Il primo è giunto a bordo della sua auto all'interno del Tribunale per rispondere alle domande dei pm; l'amministratore del capoluogo, invece, è giunto a piedi da via Repubblica e, dopo aver augurato buon lavoro ai giornalisti presenti, ha varcato l'ingresso principale dell'edificio senza rilasciare dichiarazioni.

Giunta in Procura anche il primo cittadino di Rosazza: anche da lei nessuna risposta ai cronisti. In mattinata, invece, è stato ascoltato dai Carabinieri di Andorno, su delega dei magistrati, anche il consigliere di FdI Luca Zani.