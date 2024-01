Pozzolo positivo allo stub, i chiarimenti della Procura di Biella

Aggiornamento ore 13

"Visto l’art. 5 comma 2 bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ritenuto che ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, con riferimento ai fatti relativi all’esplosione di un colpo di arma da fuoco durante i festeggiamenti del Capodanno presso la pro-loco di Rosazza (BI), che hanno coinvolto un deputato della Repubblica Italiana, si conferma che sono stati depositati presso questo Ufficio gli esiti dello STUB e sono stati messi a disposizione delle parti.

Tali esiti, poiché positivi, confermano la prospettazione iniziale; tuttavia dovranno esser valutati e compendiati con gli ulteriori accertamenti dattiloscopici e biologici (richiesti, rispettivamente dalla Procura e dalla difesa della persona sottoposta ad indagini), nonché con gli accertamenti balistici affidati al consulente tecnico Dr.ssa Sorropago con la presenza dei consulenti tecnici di parte. In relazione allo STUB eseguito esclusivamente sulla persona di POZZOLO, si specifica che al momento del fatto non vi era alcuna evidenza tale da rendere necessaria l’esecuzione del medesimo sui pochi soggetti rimasti in loco, né tantomeno, tale accertamento, può esser eseguito indiscriminatamente e a livello preventivo senza alcuna ricostruzione alternativa (fornita e/o emergente) al momento dei fatti. Le indagini proseguono".

Il fatto

Pare proprio che si sia una svolta nel caso Pozzolo. Come riportato dagli organi di stampa nazionali, sembra che sia arrivato l'esito del test dello stub, svolto dal Ris di Parma, sugli abiti e le mani del parlamentare vercellese di Fratelli d'Italia: si parlerebbe di residui “significativi” di polvere da sparo. I risultati sarebbero giunti alla Procura di Biella.

La sera di Capodanno, a Rosazza, rimase ferito Luca Campana, 31 anni, colpito da un proiettile partito dalla pistola di proprietà di Pozzolo. Proprio quest'ultimo ha sempre negato di aver sparato.