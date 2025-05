I danni del maltempo di metà aprile nel biellese, argomento alla prossima assemblea dei sindaci

Gli Interventi per i danni alluvionali 16 – 18 aprile 2025 sono all'ordine del giorno della prossima assemblea dei sindaci che è stata convocata in Provincia mercoledì 13 maggio.

L'assemblea è convocata presso la Sala M. Bonino (sala consiglio) della Provincia di Biella, Via Q. Sella 12. I sindaci che sono impossibilitati a partecipare all’Assemblea potranno in ogni caso farsi rappresentare dal proprio Vice sindaco. In caso di impossibilità di entrambi, il Sindaco potrà delegare un Consigliere o un Assessore del proprio comune.