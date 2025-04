Maltempo a Mongrando, le immagini dall'alto del Ponte Gilino crollato FOTO e VIDEO

Sono impressionanti le immagini dall'alto che arrivano da Mongrando. Qui, nella giornata di ieri, 17 aprile, è crollato il ponte del Gilino a causa dell'ondata di maltempo che ha investito il paese e l'intero territorio.

A fare il punto della situazione sugli interventi effettuati sull'intero territorio l'amministrazione comunale che, sui propri canali social, ha così condiviso: “Sono stati due giorni molto intensi, il nostro impegno totale. Il Comune ha presidiato continuamente il territorio insieme alla Protezione Civile, cercando di rispondere celermente a tutte le situazioni di emergenza che ci venivano man mano segnalate. Il lavoro della Protezione Civile è stato imponente e, come sempre, non possiamo fare altro che ringraziare ogni singolo volontario per il tempo e il grande impegno messo a disposizione. Ieri abbiamo già ricevuto la visita dei tecnici della Regione Piemonte, per la prima mappatura degli interventi in somma urgenza".

E aggiunge: "Continueremo a tenere monitorato il territorio nei prossimi giorni e appena possibile attueremo gli interventi per permettere la riapertura delle strade ancora chiuse. Grazie alla Regione Piemonte per la velocità con cui ha risposto alla nostra chiamata e al Presidente della Provincia di Biella per il sopralluogo al Ponte Gilino, poche ore dopo il cedimento. Questa mattina ultimi sopralluoghi con sindaco, vice e Protezione Civile per la verifica dello stato di criticità nei vari punti del paese”.