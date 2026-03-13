Bielmonte, allo Ski Racing Center i Regional Children U14 e U16 FOTO

Bielmonte, allo Ski Racing Center i Regional Children U14 e U16

Allo Ski Racing Center di Bielmonte sono arrivati i Regional Children Ragazzi U14 e Allievi U16, appuntamento che richiama sulle piste giovani sciatori da tutto il Piemonte.

Sono 180 gli atleti presenti ogni giorno, accompagnati da oltre 50 coach, impegnati nelle gare che mettono in palio la qualificazione ai Campionati Italiani Children di sci alpino. In Oasi Zegna gli atleti possono gareggiare e allenarsi su tracciati preparati secondo elevati standard tecnici, in un contesto ideale per valorizzare il talento e la crescita sportiva delle nuove generazioni.

Una location unica, facilmente raggiungibile e immersa in panorami straordinari, che offre le condizioni ideali per lo svolgimento di competizioni e allenamenti di alto livello.