Buongiorno,

consapevole dei ben maggiori disagi arrecati al nostro territorio dal recente maltempo, vi segnalo una situazione di degrado e pericolo in centro città, in Via Delleani, nel parcheggio tra Questura ed Esselunga.

Le buche nella piazzetta adibita a parcheggio non si contano e alcuni ferri arrugginiti e rotti della soletta sottostante risultano a vista.

Penso sia una situazione da segnalare a chi di dovere.

Buon lavoro