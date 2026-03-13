Spostamento del mercato in centro a Biella, 1.502 firme per dire "no"

Spostamento del mercato a Biella da piazza Falcone, la raccolta firme si è chiusa con 1502 sottoscrizioni. "Il mercato del lunedì, giovedì e sabato, da anni uno dei punti di riferimento per il commercio e della socialità del Biellese, rischia di essere spostato dalla sua sede di Piazza Falcone a seguito di una decisione della Giunta comunale di Biella. Il mercato non è solo un luogo di vendita: è economia locale, lavoro, agricoltura del territorio e un servizio per migliaia di cittadini. Noi Ambulanti, con le associazioni di categoria e cittadini residenti, abbiamo avviato una raccolta firme per chiedere che questa scelta venga ripensata e discussa con la città e con il territorio biellese. Dai voce alla tua opinione, la tua firma può fare molto, insieme possiamo far cambiare le decisioni già assunte!!", questo il testo della petizione.

Intanto il movimento per cercare di frenare questo spostamento ha il calendario un nuovo appuntamento. Lunedì è infatti prevista l'assemblea generale degli ambulanti indetta dalle sigle sindacali, alle 14,30 al bar La Locanda dell'Orso durante la quale gli ambulanti saranno chiamati ad esprimersi sul da farsi.